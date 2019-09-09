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أخبار البلد

التضامن تعلن صرف المعاشات المحولة على البنوك.. تعرف عليها

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 07:19 م
صرف المعاشات
صرف المعاشات
كتب محمد عبد المنعم
تبدأ وزارة التضامن غدا فى صرف معاشات شهر سبتمبر المحول صرفها على البنوك لعدد 1.58 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 4.34 مليار جنيه.

وتتابع وزيرة التضامن الاجتماعى انتظام عمليات صرف معاشات شهر سبتمبر ، حيث اطمأنت الوزيرة على سير عملية صرف المعاشات بيسر وبدون شكوى بجميع منافذ الصرف وماكينات الصراف الآلى التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها بالاضافة الى المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعي ومكاتب البريد .

وأعلنت اللجنة المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومى والعام والخاص التي تتابع عمليات الصرف على مدار اليوم أن إجمالى عدد الحالات التي قامت بالصرف حتى صباح اليوم الاثنين الموافق التاسع من سبتمبر تزيد على 5 ملايين و 186 ألف عملية صرف بقيمة إجمالية 7 مليارات و 791 مليون جنيه، حيث بلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقى التأمين الاجتماعى 798 الف حالة بقيمة إجمالية مليار و 424 مليون جنيه، وعدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر ماكينات ATM  مليونان و 71 الف حالة صرف بقيمة إجمالية 2 مليار و 494 مليون جنيه، بالإضافة الى 2 مليون و 317 الف حالة صرف قاموا بصرف معاشاتهم من خلال مكاتب البريد بقيمة إجمالية 3 مليارات  و 873 مليون جنيه.

كانت وزيرة التضامن أصدرت تعليماتها بمتابعة سير عمليات صرف المعاشات والعمل على حل اى شكوى من أصحاب المعاشات والقائمين بالصرف .

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