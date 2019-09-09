خليك زى المخرج فاهم الفيلم وسايبهم يمثلوا.. شمس الكويتية تبرز أنوثتها بإطلالة مثيرة.. شاهد

ظهرت المطربة شمس الكويتية على صفحتها الرسمية على الانستجرام بإطلالة مثيرة وجذابة، وهو ما دفع متابعيها إلى التعبير عن حبهم الشديد لها.



وعلقت على صورتها ببعض الكلمات: خليك زى المخرج فاهم الفيلم بس مخليهم يمثلوا".



وارتدت شمس الكويتية فستانا باللون الأحمر قصير، وعليه حذاء باللون الكشميري، وهو ما أبرز أنوثتها.



و تركت شعرها منسدلا على أكتافها بطريقة مميزة، وجذابة للغاية، ولم تتكلف في وضع المكياج، حيث إنها اكتفت بوضع أحمر الشفاه باللون الكشميري.



وأكملت شمس الكويتية إطلالتها بارتداء بعض اللمسات البسيطة من الإكسسوارات، حيث انها اختارت خاتما بسيطا على يديها، مع عقد حول عنقها، ونظارة شمسية قامت برفع بعض خصلات من شعرها.



واليكم الصورة التي توضح تفاصيل إطلالتها..