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قيادي إخواني يفضح الدور القطري في تمويل الجماعة الإرهابية بتركيا

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 09:20 م
امير قطر
امير قطر
عبد الخالق صلاح
قال المستشار عماد أبو هاشم، القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا؛ إن الإرهابي عمرو عبد الهادي، مجند من وليد شرابي لضرب خصومة من الجماعة الإرهابية، موضحا أن عمرو عبد الهادي عضو بالمجلس الثوري للجماعة الإرهابية الممول من قطر.

وأكد عماد خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أن الإرهابي الإخواني عمرو دراج كان يد دويلة قطر في تركيا وكان هو المتحكم في المجلس الثوري الإخواني، له القرار الأول والأخير في كل تصرفات الجماعة بتركيا.

ثم استوقفه الإعلامي أحمد موسى لمتابعة الهاشتاج الذي أطلقه في بداية الحلقة وهو «عماد أبو هاشم يفضح الإخوان»؛ حيث تصدر مواقع التواصل الاجتماعي.

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