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عماد أبو هاشم: المخابرات القطرية جندت الإخواني وليد شرابي .. فيديو

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 09:51 م
الإخواني وليد شرابي
الإخواني وليد شرابي
محمد القاضي
قال عماد أبو هاشم، القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا، إن المخابرات القطرية قامت بتجنيد الإخواني الإرهابي وليد شرابي.

وأضاف "أبو هاشم"، خلال حواره مع الإعلامي "أحمد موسى"، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: «الإخواني الإرهابي وليد شرابي أطاح بالإرهابي الإخواني أحمد حسن الشرقاوي وبعض العناصر من قناة الجزيرة الإرهابية من خلال المخابرات القطرية».

وأوضح: «قناة الجزيرة كانت تتعاقد مع الإخواني الإرهابي وليد شرابي وتعطيه أموالا ببذخ».

وأوضح: «قناة الجزيرة الإرهابية تتعاقد مع بعض عناصر جماعة الإخوان الإرهابية مقابل 10 آلاف دولار شهريا».

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