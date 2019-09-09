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قيادي إخواني مدافعا عن السيسي: إن الله يدافع عن الذين آمنوا

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 10:05 م
عماد أبو هاشم
عماد أبو هاشم
عبد الخالق صلاح
قال المستشار عماد أبو هاشم، القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتعرض للاستهداف من الجماعة الإرهابية، ومعه الجيش والشرطة والقضاء، موضحا أنه كان من أكثر الشخصيات التي تهاجم الرئيس السيسي ولكنه أصبح من أكثر الداعمين بعد أن عرف حقيقة الأمر. 

وأكد المستشار عماد أبو هاشم، خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أنه لم يكن يتوقع أن يعود إلي مصر مرة أخرى ويخرج في برنامج تلفزيوني ويدافع عن الرئيس والدولة، موجها كلامه إلى الرئيس السيسي «إن الله يدافع عن الذين آمنوا».

وأوضح المستشار عماد أبو هاشم أن الجماعة الإرهابية تحاول السيطرة على المصريين من خلال الدين وتوظيفه في أمور تفيدهم، ليعودوا مرة أخرى للسيطرة على مفاصل الدولة.

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