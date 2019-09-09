قيادي إخواني منشق: السيسي أنقذ الإسلام والإنسانية من شر جماعة الإخوان.. فيديو

قال المستشار عماد أبو هاشم، القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا، إن الرئيس السيسي والقوات المسلحة أنقذوا مصر من الانهيار علي يد جماعة الإخوان.



وأضاف "أبو هاشم"، خلال حواره مع الإعلامي "أحمد موسى"، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: «أدركت قيمة الرئيس السيسي لأنه أنقذ الإسلام والإنسانية من جماعة الإخوان الإرهابية».



وأوضح: «جماعة الإخوان تعادي الإنسانية، وتكره كل الناس».



وأكد: «أنا أكتر واحد ممكن يتكلم عن الناس اللي أنقذوا مصر، والرئيس السيسي علي رأس الناس اللي أنقذوا مصر».

