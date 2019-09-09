إخواني عائد من تركيا: حسيت بالأمان أول ما ركبت طائرة مصر للطيران

قال المستشار عماد أبو هاشم، القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا، إنه يرى أن مصر تتحرك سريعا نحو الأمام والتقدم، موضحا أن مكانة مصر إقليميًا وإفريقيًا ودوليًا في تقدم.





وأشار المستشار عماد أبو هاشم، خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» الذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أن مصر تسترد مكانتها الطبيعية أمام العالم، وبالرغم من ذلك الجماعة الإرهابية كارهون لمصر، ولا يرون أي تقدم ويشوهون صورة الدولة.





وأكد المستشار عماد أبو هاشم، أنه يشعر بالأمان منذ عودته إلى مصر، مرددا «من أول ما ركبت طيارة مصر للطيران في تركيا حسيت بالامان».



