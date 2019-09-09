الخطوط الجوية البريطانية تلغي غالبية رحلاتها إلى جميع أنحاء العالم.. اعرف السبب



وقالت لشبكة سى ان ان الأمريكية إنه قد يتم اعلان المزيد من مواعيد الاضراب خلال الفترة المقبلة.



وقال متحدث باسم الخطوط الجوية البريطانية (BA) إنه كان من المقرر أن يسافر قرابة 200 ألف مسافر يومي 9 و 10 سبتمبر.



وكانت شبكة سي إن إن رصدت الارتفاع الكبير في أسعار تذاكر الطيران الخاصة بالخطوط الجوية البريطانية بسبب إضراب الطيارين، حيث وصلت أسعار رحلات القاهرة من 415 استرليني إلى 2502 استرليني، في الرحلة المقرر لها اليوم الاثنين والعودة غد الثلاثاء، كما شهدت أسعار التذاكر أيضا زيادة لما يقرب من 500 استرليني في الساعة الواحدة فقط.





أعلنت شركة الخطوط الجوية البريطانية إلغاء جميع الرحلات الجوية يومي الاثنين والثلاثاء بعد إضراب طياريها للمرة الأولى في تاريخ الشركة.ودعت جمعية طيارى الخطوط الجوية البريطانية إلى الاضراب وسط نزاع مع الشركة حول الأجور، في ظل حالة من الرفض من قبل الشركة.وتعتزم جمعية طياري الخطوط الجوية البريطانية القيام باضراب آخر فى 27 سبتمبر.