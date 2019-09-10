كل تلميذ له لون .. تعرف على أسلوب تقييم تلاميذ اولى وتانية ابتدائي هذا العام

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن نظام التقييم بالصفين الاول والثاني من الحلقة الابتدائية في نظام التعليم الجديد ، يقوم على قيام الاداء والسلوك الفردي والجماعي للتلميذ ، من خلال المهام الفردية والجماعية بنوعياتها (الشفهية ، والتحريرية ، والمهارية) .

وقالت وزارة التربية والتعليم أن مقياس الاداء في نظام التعليم الجديد لطلاب الصفين الاول والثاني الابتدائي متدرج كما يلي :

يرمز اللون الازرق الى ان التلميذ يفوق التوقعات دائما ، ويرمز اللون الأخضر الى ان التلميذ يلبي التوقعات ، يرمز اللون الأصفر إلى أن التلميذ يلبي التوقعات احيانا ، ويرمز اللون الأحمر الى أن التلميذ أقل من المتوقع.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه في نهاية كل فصل دراسي يتسلم ولي الامر تقريرا يعبر عن أداء التلميذ طوال تلك الفترة ، وتحفظ صورة منه في ملف التلميذ.



وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن هذه الاجراءات تطبق على نظام الدراسة في الصفين الاول والثاني الابتدائي اعتبارا من العام الدراسي الحالي 2019/2020 .