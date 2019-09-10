قبل ما تروح المرور.. اعرف الأوراق المطلوبة لتجديد رخصة القيادة

يقدم "صدى البلد" خدمة للقراء تحمل جميع التفاصيل عن كيفية تجديد رخصة القيادة الخاصة.



عدة خطوات عليك اتباعها قبل التوجه لوحدة المرور الخاصة بك، حتى تتمكن من تجديد رخصة القيادة فى أسرع وقت.



- صورة بطاقة الرقم القومي + صورة من ٣ صورة شخصية بخلفية بيضاء.

- شهادة طبية "مختومة" من مستشفى تفيد بخلو المتقدم من أمراض الباطنة وصحة النظر وتمتعه بصحة جيدة التى تمكنه من قيادة السيارة.



وتوجد فى بعض وحدات المرور عيادة طبية للكشف على السائقين.



- ملف تجديد الرخصة ويكون من إدارة المرور التابع لها المتقدم.

- شهادة براءة الذمة "شهادة المخالفات".

- دفع الرسوم المطلوبة والتصوير داخل الوحدة لاستلام الرخصة.