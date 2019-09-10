لينا صالح في حوار مع صدى البلد: برنامجى تحول إلى بوستر على سيارات النقل.. لهذا السبب رفضت التمثيل .. شاب طلب مني الزواج على الهواء .. ووالدتي تدعمني

لا أفكر في تقديم برنامج توك شو سياسي الفترة المقبلة

الجمهور أصبح يناديني باسمي في الشارع

برنامج ملوك الزحمة من إعدادي





ردود أفعال قوية حققتها المذيعة الشابة لينا صالح ابنة الإعلامية مني الحسيني من خلال برنامجها "ملوك الزحمة " الذي يعرض علي محطة شعبي إف.لينا في حوارها لصدي البلد كشفت عن كواليس برنامجها الجديد وردود الأفعال التي حققتها من خلال البرنامج وموقفها من التمثيل.قالت المذيعة لينا صالح: إنها سعيدة بردود الأفعال التي وصلت إليها عن برنامجها الإذاعي "ملوك الزحمة " الذي تقدمه علي محطة شعبي إف إم.وتابعت: لم أتوقع كم الحب الهائل من الجمهور خاصة أن كل الفئات تتابع البرنامج، أيضًا تفاعل الجمهور معي من خلال المكالمات الهاتفية وحرصهم على الاتصال بي كل حلقة، فالجمهور أصبح يضع اسمي واسم البرنامج على سيارات النقل كنوع من التعبير عن حبهم لي فهذا فضل من عند الله.عبرت المذيعة لينا صالح عن سعادتها البالغة بسبب حب الجمهور لها خاصة بعد برنامج "ملوك الزحمة " الذي يعرض علي محطة شعبى إف إم.وأضافت:" دي أحسن حاجة في الدنيا، يعني تخيلي كده لما الجمهور يحبك، عارفة الدعوة بتاعة "ربنا يحبب فيك خلقه" فهذه الأمور نعمة دائما أشكر الله عليها طول عمري".وأضافت، فأنا دائما الجمهور يقول لي احنا بنحبك وبندعيلك، وبنجيب في سيرتك بكل خير وناس توقفك وتحضنك وتتصور معاكي دي نعمة لا تقدر بمال.وأن أهم ما يميز محطة شعبي أف ام إننا نقوم بكل ما يتعلق بالبرنامج بداية من وضع الفقرات بالإضافة إلي موضوعات الحلقة وأيضا نختار الأغاني التي يتم إذاعتها أثناء الحلقة، فأنا سعيدة بهذا الموضوع لأنه أخرج كل الطاقات الإعلامية التي كانت بداخلي.قالت المذيعة لينا صالح ابنة الإعلامية منى الحسيني، إنها لا تفكر في تقديم برنامج توك شو سياسي الفترة المقبلة.تابعت: "أفضل تقديم البرامج الاجتماعية لأنها تركز على مشاكل الأسرة ودايما الجمهور يقول لي انت واحدة مننا، انت بتتكلمي زي بنت خالتي، انت فيكي شبه من بنت عمي، طول الوقت بتتقال الكلمة دي "حاسين انك واحدة مننا، ففكرة انك قاعده فرد في الأسرة وبتتكلمي في مشاكلهم اليومية والحياتية دي أحلى حاجة في الدنيا لأن الأسرة دي هي بذرة المجتمع فإذا صلحت صلح المجتمع كله".قالت المذيعة لينا صالح ابنة الإعلامية الكبيرة منى الحسيني، إنها تتعرض لمواقف عديدة خلال تقديمها برنامج "ملوك الزحمة"، الذي يعرض على محطة شعبي إف إم.وأضافت: "هناك موقفين لم أستطع أن أنساهم، الأول عندما طلب مني شخص الزواج على الهواء فشعرت بحالة من الصدمة فور كلامه".الموقف الثاني عندما طلب مني شخص أن أقنع حبيبته بأن توافق على الزواج لأن قصة حبهم منذ 8 سنوات.. فسؤالي كان هنا هل كل هذه المدة لا تكفي بالموافقة فمن الطبيعي أن توافق.وتابعت: أن هناك فرقا بين البرامج المسجلة والمباشرة خاصة بعدما قدمت الاثنين.وشددت: أفضل البرامج المباشرة لأنني أكون على طبيعتي مع الجمهور بعكس المسجلة والتي أحضر لها وعندما أخطئ من الممكن أن أعيد.. فأنا قريبة من الجمهور وأفضل أن أكون على طبيعتي ولا أحب التكليف".كما كشفت المذيعة لينا صالح أنها تتمتع بموهبة التمثيل وتتمني أن تتجه الي هذا المجال ولكن أسباب عديدة تمنعها من هذا القرار.وقالت: منذ الطفولة وكل العائلة والأصدقاء يطلبون مني الاتجاه إلى التمثيل لأنني أتمتع بخفة دم ولكنني أرفض بحكم أن التمثيل له حياة خاصة، فالفنان يبذل مجهودا كبيرا أثناء التصوير فأحيانا يجلس في البلاتوه أكثر من 24 ساعة فأنا لا أستطيع أن أعيش هذه الحياة.قالت المذيعة لينا صالح إن عملها الإعلامي لا يمنعها من الزواج بل أنها من المقرر أن تتزوج نهاية العام الجارى.تابعت: لا توجد صعوبة في ذلك، المطلوب شيء من التنظيم فقط وطوال حياتي وأنا أفضل أن أضع خطة ليومي فانا حريصة علي زيارة أقاربي بالإضافة إلي الخروج مع أصدقائي.قالت المذيعة لينا صالح، إن والدتها الإعلامية مني الحسيني تدعمها بشكل كبير ولها دور في حياتها العملية.وأضافت : والدتي تتابعني وتعطي لي رأيها وتركز علي السلبيات قبل الايجابيات فهي إعلامية لها مشوار إعلامي كبير مليء بالنجاحات.