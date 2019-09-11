شاهد.. هنا الزاهد بطرحة الزفاف قبل ساعات من الفرح

نشر عمر ابن طلعت زكريا صورة تجمعه بالفنانة هنا الزاهد بعد كتب الكتاب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي.



وظهرت هنا وهي مرتدية الطرحة البيضاء ، وعلق عمر علي الصورة :"كتب الكتاب مبروك يا أخني ..لترد هنا عليه : بحبك ".



من ناحية اخري يقيم الفنانان هنا الزاهد، وأحمد فهمي، اليوم الأربعاء، حفل زفافهما، الليلة، في أحد الفنادق الكبرى المطلة على نهر النيل.



ويأتي حفل الزفاف بعد أشهر من الخطوبة التي تمت وسط احتفال نجوم الوسط الفني.



ومن المقرر أن يحضر حفل الزفاف عدد كبير من أصدقاء العروسين سواء من داخل الوسط الفني أو خارجه.



وتعاون الثنائي في شهر رمضان الماضي خلال مسلسل "الواد سيد الشحات"، وهو مسلسل كوميدي حقق نجاحا ملحوظا خلال منافسته مع الأعمال الأخرى.