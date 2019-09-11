11 خطوة اتخذتها الحكومة لاستبدال التوك توك بسيارات فان.. تعرف عليها

اتخذت وزارة التنمية المحلية 11 خطوات تنفيذا لقرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، باستبدال مركبات التوك توك بسيارات الفان، وتتضمن:



1- التواصل مع جميع محافظات الجمهورية، بشأن تسهيل إجراءات ترخيص مركبات "المينى فان" كسيارات أجرة.



2- البدء في تحديد خطوط سير لها داخل المحافظات.



3- التنسيق مع وزارة المالية والجهات المعنية للتواصل مع المصانع المنتجة لمركبات التوك توك لتحويل خطوط إنتاجهم لسيارات "الميني فان" .



4- قصر منتجات المصانع المتنجة للتوك توك على التصدير فقط.



5- الحكومة قامت بالتنسيق مع مصنعى "التوك توك" لتخفيض إنتاجهم من تلك المركبات تمهيدًا لتنفيذ برنامج الاستبدال والإحلال واستخدام وقود الغاز.



6- أساليب وآليات تحفيزية لمالكي مركبات التوك توك لاستبدالها بسيارات الميني فان.



7- مراعاة الجانب الاجتماعي للعاملين في هذا المجال، ودراسة توفير فرص عمل بديلة لسائقي التوك توك من خلال برنامج "مشروعك" الذي تنفذه وزارة التنمية المحلية.



8- استبدال مركبات التوك توك بسيارات الميني فان بالتنسيق مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



9- جارٍ حصر احتياجات المحافظات من السيارات الميني فان المزمع إطلاقها كخدمة نقل جماعي جديدة كبديل حضاري لمركبات التوك توك.



10- إعداد حصر تقريبي للسيارات المرخصة ملاكى من الميني فان وتعمل كسيارات اجرة بصورة غير رسمية تمهيدًا لتوفيق أوضاعها القانونية وتحصيل حق الدولة منها.



11- وزارة الداخلية (الإدارة العامة للمرور) تقوم بضبط مركبات التوك توك المخالفة سواء غير المرخصة أو المخالفة لخطوط السير لمنع انتشار الظاهرة بمدن وعواصم المحافظات.