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أخبار البلد

11 خطوة اتخذتها الحكومة لاستبدال التوك توك بسيارات فان.. تعرف عليها

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 10:32 ص
استبدال التوك توك
استبدال التوك توك بسيارات فان
ايمان البكش
اتخذت وزارة التنمية المحلية 11 خطوات تنفيذا لقرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، باستبدال مركبات التوك توك بسيارات الفان، وتتضمن:

1- التواصل مع جميع محافظات الجمهورية، بشأن تسهيل إجراءات ترخيص مركبات "المينى فان" كسيارات أجرة.

2- البدء في تحديد خطوط سير لها داخل المحافظات.

3- التنسيق مع وزارة المالية والجهات المعنية للتواصل مع المصانع المنتجة لمركبات التوك توك لتحويل خطوط إنتاجهم لسيارات "الميني فان" .

4- قصر منتجات المصانع المتنجة للتوك توك على التصدير فقط.

5- الحكومة قامت بالتنسيق مع مصنعى "التوك توك" لتخفيض إنتاجهم من تلك المركبات تمهيدًا لتنفيذ برنامج الاستبدال والإحلال واستخدام وقود الغاز.

6- أساليب وآليات تحفيزية لمالكي مركبات التوك توك لاستبدالها بسيارات الميني فان.

7- مراعاة الجانب الاجتماعي للعاملين في هذا المجال، ودراسة توفير فرص عمل بديلة لسائقي التوك توك من خلال برنامج "مشروعك" الذي تنفذه وزارة التنمية المحلية.

8- استبدال مركبات التوك توك بسيارات الميني فان بالتنسيق مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

9- جارٍ حصر احتياجات المحافظات من السيارات الميني فان المزمع إطلاقها كخدمة نقل جماعي جديدة كبديل حضاري لمركبات التوك توك.

10- إعداد حصر تقريبي للسيارات المرخصة ملاكى من الميني فان وتعمل كسيارات اجرة بصورة غير رسمية تمهيدًا لتوفيق أوضاعها القانونية وتحصيل حق الدولة منها.

11- وزارة الداخلية (الإدارة العامة للمرور) تقوم بضبط مركبات التوك توك المخالفة سواء غير المرخصة أو المخالفة لخطوط السير لمنع انتشار الظاهرة بمدن وعواصم المحافظات.

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