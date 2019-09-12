ضبط شخص بحوزته طبنجة وبطاقات إثبات شخصية مزورة

تمكن رجال الأمن من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة بحوزته طبنجة وعدد من بطاقات إثبات الشخصية مزورة.





وأثناء قيام قوة تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة بملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة السلام ثان إشتبهت فى إحدى السيارات، وبإستيقاف قائدها لفحص التراخيص إدعى بكونه يعمل بإحدى الجهات الحكومية، وتبين أنه (مقيم بمحافظة الشرقية، مطلوب التنفيذ عليه فى 3 أحكام حبس جزئى "تبديد").





وضبط بحوزته (طبنجة صوت وبخزينتها عدد 5 طلقات صوت – 7 كارنيهات منسوب صدورهم لعدد من الجهات الحكومية - شهادة إعفاء بإحراز وحيازة سلاح.. جميعها مُثبت بها إسم وصورة المتهم "مزورين").





بمواجهته إعترف بحيازته للطبنجة الصوت بقصد الدفاع، وباقى المضبوطات بقصد إنتحال الصفة وأقر بالأحكام الصادرة ضده.



