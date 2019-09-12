مرتضى منصور يطلق 5 قذائف مدوية قبل مباراة السوبر بين الاهلى والزمالك

أطلق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك 5 قذائف مدوية فى وجه إتحاد الكرة قبل إقامة لقاء السوبر المصرى بين فريقه الأبيض والنادى الأهلى المقرر له الـ 20 من سبتمبر الجارى وذلك فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج الزمالك اليوم .



- القذيفة الأولى :

أكد مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أنه يرفض إقامة مباراة السوبر المحلي يوم 20 سبتمبر على ملعب السلام، مطالبا اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني بتغيير الملعب فورا.



- القذيفة الثانية :



أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن إقامة المباراة بحضور 40 ألف متفرج قرار خاطئ، مشددًا على أن العدد يجب أن يقل ليصل لـ 10 آلاف مشجع فقط للفريقين بواقع 5 آلاف مشجع لكل فريق.



وأضاف مرتضى منصور أن هناك حالة احتقان جماهيري شديدة بين جماهير الفريقين؛ لذلك لابد من تقليل العدد ليصل لـ 10 آلاف فقط حتي لا تحدث أزمات تؤثر على فكرة عودة الجماهير للملاعب مرة أخرى.



- القذيفة الثالثة :

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن استاد برج العرب هو الأنسب لإقامة مباراة السوبر المصرى بين الأهلى ونادي الزمالك نظرًا لسهولة تأمينه والسيطرة على الجماهير بداخله.



- القذيفة الرابعة :

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك استعداده للرحيل عن رئاسة النادى في الفترة المقبلة، لكنه لن يفعل ذلك من أجل جماهير وأعضاء الزمالك.

وقال مرتضى منصور مستعد الرحيل عن الزمالك، ولكنني سأستمر، من أجل أعضاء النادي والجماهير الذين يرغبون في بقائي مشيرا الى أن نجله أحمد مرتضى عضو المجلس الحالى يعانى صحيا بسبب خدمته للزمالك متطوعا.



- القذيفة الخامسة :

وقال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك معلقا على أنباء اقتراب محمود كهربا صانع العاب الفريق السابق الذى رحل لنادي أفيس البرتغالى من الانضمام للأهلي : إذا رغب في ذلك ، سأشتري له قميص الأهلي على حسابي، ولكن لن اتنازل عن 100 مليون جنيه، كتعويض بعد رحيله عن الزمالك".



ورحل كهربا عن الزمالك إلى فريق أفيس البرتغالي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، بعدما فسخ تعاقده الأبيض من ناحيته فقط.



