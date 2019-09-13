القناة الناقلة لمباراة الاهلي وكانو سبورت بدوري أبطال أفريقيا

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وكانو سبورت



ومن المقرر ان تنقل قناة أون سبورت المباراة بعدما حصلت على حقوق البث بشكل حصري من جانب النادي الأهلي.



ومن جانبه وجه طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة فريق الكرة، الشكر للسفير، حاتم حسوبة، سفير مصر في غينيا الاستوائية ورجال السفارة المصرية على المجهود الكبير الذي يبذله طاقم السفارة لراحة البعثة وحل أية مشاكل أو عقبات تواجهها.



التشكيل المتوقع للنادي الأهلي امام كانو سبورت

ومن المنتظر أن يدخل الأهلي بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع : ايمن اشرف - ياسر ابراهيم - محمد هاني - علي معلول.

خط الوسط : عمرو السولية - حمدي فتحي - صالح جمعة - حسين الشحات - رمضان صبحي.

خط الهجوم : وليد ازارو. ومن جانبه وجه طارق قنديل، عضو مجلس إدارة الناديورئيس بعثة فريق الكرة، الشكر للسفير، حاتم حسوبة، سفير مصر في غينيا الاستوائية ورجال السفارة المصرية على المجهود الكبير الذي يبذله طاقم السفارة لراحة البعثة وحل أية مشاكل أو عقبات تواجهها.

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