القناة الناقلة لـ مباراة الزمالك وبطل السنغال

اعلنت قناة اون سبورت عن مفاجأه سارة لنادي الزمالك وجماهيره ،وذلك استعدادًا لمباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي، والتي ستقام يوم غد، السبت، في تمام الساعة الثامنة مساءً في اطار ذهاب دور الـ32 من دوري ابطال افريقيا.



واعلنت قناة اون سبورت عن اذاعتها لمباراة الزمالك امام جينيراسيون فوت السنغالي وذلك لانهاء الجدل حول القناة الناقلة لمباراة الزمالك.



التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي



ومن المنتظر ان يدخل الزمالك بتشكيل مكون من :



حراسة المرمى: محمد عواد.



خط الدفاع: حمدي النقاز، محمود علاء، محمد عبدالغني، عبدالله جمعة.



خط الوسط: فرجاني ساسي، طارق حامد، أوباما، أحمد زيزو.



خط الهجوم: مصطفى محمد، أشرف بنشرقي.



ومن جانبه طلب إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في السنغال من مسئولي ملعب لات ديور الذي يخوض الفريق عليه المران اليوم اخلاء المدرجات من عدد من جماهير الفريق المنافس قبل بدء المران.