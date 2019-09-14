عشان الهاكرز ما يسرقش فلوسك.. نصائح ضرورية لتأمين حسابك على واتساب

قدم العديد من مستخدمي تطبيق التراسل الفوري الشهير "واتساب" WhatsApp بعض الشكاوى حول اختراق الهاكرز لحسابات "واتساب" WhatsApp الخاصة بهم.



يأتي ذلك بعد أن تم اختراق "واتساب" WhatsApp من قِبل المهاجمين الذين قاموا بتثبيت برامج تجسس متقدمة على عدد غير معروف من الهواتف الذكية.



ووفقًا للتقارير، كان المتسللون قادرين على تثبيت تقنية المراقبة من خلال الاتصال بالأهداف باستخدام ميزة الاتصال الصوتي الخاصة بـ"واتساب" WhatsApp.



وأكد شخص يُدعى "آيوديلي" (ليس اسمه الحقيقي)، أحد مستخدمي "واتساب" WhatsApp المتأثرين، عبر "تويتر" أنه تم تغيير رقم هاتفه وتمت إزالته تلقائيًا من مجموعة "واتساب" WhatsApp ينتمي إليها بعد أن أرسل المتسلل رسائل إلى المجموعة حول استثمار يضمن حصول المستثمر على ضعف المبلغ المستثمر خلال 30 دقيقة.



وتم إجراء مكالمة إلى المتسلل للاستعلام عن الاستثمار المعلن عنه، وادعى القراصنة أن "الاستثمار حقيقي وموثوق به وهو مضمون بموجب لجنة شؤون الشركات"ـ ثم طلب من المتصل إرسال مبلغ الاستثمار المطلوب إلى رقم الحساب الذي قدمه.



وقال "آيوديلي" أيضًا إنه لم يكن على علم بالاختراق حتى بدأ يتلقى عدة مكالمات من بعض أعضاء المجموعة لتوضيح ما إذا كان مسئولًا عن الرسائل.



ولكي تتجنب الوقوع في مثل هذه المتاعب، يعرض موقع "تيك بوينت" التقني بعض النصائح والخطوات التي يجب القيام بها لتجنب التعرض للاحتيال أو الاختراق عبر واتساب.



1. لا تستخدم الإصدار غير المدعوم من "واتساب" WhatsApp



تجنب استخدام إصدار غير معتمد من "واتساب" WhatsApp، فعلى الرغم من أن تطبيق"واتساب" WhatsApp تم حظره على إصدار "جي بي واتساب" GBWhatsApp، إلا أن بعض المستخدمين لا يزالون يجدون طريقة لتثبيته على أجهزتهم المحمولة.



2. تشغيل عملية التحقق الثنائي



للقيام بذلك، انقر فوق الإعدادات في "واتساب" WhatsApp، وحدد "الحساب"، ثم اختر التحقق من خطوتين لإدخال رقم PIN المكون من 6 أرقام، بمجرد الانتهاء من ذلك، سيكون "واتساب" WhatsApp آمنًا للاستخدام وخاليًا من المتسللين.



3. ولأعضاء المجموعة الذين تم اختراق حساباتهم؛ يُنصح بإجراء مكالمة مع عضو المجموعة الذي يقوم رقمه بإرسال رسائل غير مرغوب فيها إلى المجموعة لتوضيح ما إذا تم اختراقها أم لا.



4. إزالة وإعادة إضافة عضو المجموعة



إذا تم اختراق حساب عضو ما على المجموعة، يجب على المسئول إزالة عضو المجموعة وإعادة إضافته لاحقا، وبمجرد القيام بذلك، لن يتمكن المتسلل المزعوم من إرسال رسائل إلى المجموعة مرة أخرى.



5. أثناء استخدام التطبيق، من الجيد للمستخدمين إخطار الأصدقاء والأقارب بالاختراق لتجنب سرقة البيانات الشخصية أو عمليات الاحتيال.