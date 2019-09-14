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الناس مصدقانى.. أقوى رد فعل من السيسى ضد مروجى الأكاذيب.. فيديو

السبت 14/سبتمبر/2019 - 02:26 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
شيرين عادل
قال الرئيس السيسى: إن أى شائعات تواجه الدولة تهدف لزعزعة الثقة بين المواطن وجيشه قائلا: إنتم مش خايفين على جيشكم وظباطكم الصغيرين إنهم يتهزوا لما يتقال أكاذيب على قيادتهم". 

وأكد الرئيس السيسى خلال كلمته بفعاليات الجلسة الثانية للمؤتمر الوطنى للشباب بدورته الثامنة التى كانت بعنوان "جلسة تأثير نشر الأكاذيب على الدولة" ، إن الجيش المصرى مؤسسة مغلقة حساسة جدا لأى حديث وأكاذيب خاطئة تعترض القيادات العسكرية .

وأوضح الرئيس السيسى: إن مروجى الأكاذيب يلعبون على نقطة الثقة بينى وبين المواطن المصرى ويعرفون جيدا إنهم سيخسرون رهانهم مؤكدا إن كافة أجهزة الدولة طلبوا منى عدم الرد على أى أكاذيب روجها البعض ضد الدولة وجيشها قائلا "كادوا يبوسوا ايدى والنبى ما تعمل كده وكان رده اللى بينى وبين الناس الثقة وهما مصدقنى".

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، السبت، انطلاق فعاليات النسخة الثامنة من المؤتمر الوطني الدورى للشباب، التي تقام لمدة يوم واحد في مركز المنارة الدولي للمؤتمرات في القاهرة الجديدة.

وينعقد المؤتمر بحضور 1600 مشارك غالبيتهم من الشباب، حيث سيحضر شباب البرنامج الرئاسي، وشباب الجامعات، وشباب السياسيين، وشباب المهندسين العاملين في المشروعات القومية، وشباب الأطباء، وأيضًا شباب رجال الأعمال.

وتتضمن أجندة المؤتمر ثلاث جلسات، أبرزها جلسة "اسأل الرئيس" إضافةً إلى جلستين أخريين، هما جلسة "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليًا وإقليميًا"، وستكون محاور النقاش الأساسية فيها عن استعراض تطور الإرهاب، وتنامي الإرهاب في المنطقة، وعودة مقاتلي داعش، وتوصيف أوضاع الإرهاب وتأثيرها على مصر والعالم، والتكتيكات الجديدة التي تواجهها مصر.





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