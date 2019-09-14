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رياضة

قبل نهاية الشوط الاول.. الاهلي يهدر فرصا بالجملة وكانو سبورت ينكمش دفاعيا.. شاهد

السبت 14/سبتمبر/2019 - 06:50 م
لاعبو الاهلي
لاعبو الاهلي
حسن العمدة
إنتهت أول 30 دقيقة بين فريقي الاهلي وكانو سبورت بالتعادل السلبي ، من عمر الشوط الاول ، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا فى دور الـ32 ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا .

وبدأ الاهلي بالضغط المتواصل علي وسط كانو سبورت للاستحواذ عليه وتسجيل هدف مبكر لآبراك لصفوف الفريق السنغالي .

وفي الدقيقة الرابعه ، جاءت أول فرصة حقيقة للنادي الاهلي من عرضية نفذها احمد فتحي قفز حمدي فتحي لها وسددها برأسية قوية لكن أعلي من المرمي بسنتيمترات .

وفشل لاعبو كانو سبورت في السيطرة على الكرة بعد مرور 30 دقيقة.

واعتمدت لاعبو كانو علي الكرات الطويلة خلف مدافعي الاهلي مستغلا لسرعات ، ولكن محمود متولي وأيمن أشرف تصدوا لتلك المحولات .

واهدر لاعبو الاهلي العديد من الفرص خاصة عن طريق رمضان صبحي ومروان محسن الذين أربك دفاعات كانو سبورت .

أعلن رينيه فايلر المدير الفني للأهلي التشكيل الأساسي، لمواجهة كانو سبورت الغيني، ضمن مناسفات ذهاب دور الت 32 من مسابقة دوري ابطال افريقيا.

وشهدت تشكيلة الأهلي عدة مفاجأة بتواجد محمد مجدي قفشه أساسيا لأول مرة مع الأحمر.

وجاءت تشكيلة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف - محمود متولي - أحمد فتحي.

خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتجي - احمدي الشيخ.

خط الهجوم: رمضان صبحي ـ قفشه - مروان محسن.

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