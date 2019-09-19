خالد الشناوي يكتب: نقطة .. ومن أول السطر



ولعل الأمثلة كثيرة جدا، وأعتقد أنك لو جلست مع نفسك ستجد نقاطًا قليلة وسطورًا أكثر ربما أجبرت على كتابتها أو ربما دخلتها بمحض إرادتك كى تتخلص مما فات.



أو كى تسرد صفحة ناصعة البياض، تشكلها وتلونها أنت كما تريد وليس كما يريد غيرك!

في علاقات الأفراد بعضهم البعض، وحتى الدول وعلاقتهم بعضهم البعض، تجد مضمون"نقطة ومن أول السطر"، يتحقق بشكل قوي، بمعنى أن الشخص مُمكن أن يجد نفسه مُضطرًا أن يضع نقطة ويقفل على كل مافات، وربما يضع نقطة على حدث معين أو فترة معينة ثم يستأنف من أول السطر (أي من جديد).



عندما يجد الشخص نفسه قويًا وقادرًا على التصدي لكل ما يعكر صفو حياته.

بعضنا قد يتعرض لمآسي مؤلمة في حياته، والبعض الآخر قد تكون تجربتهم قاسية تُدمي القلوب.



وربما تطال المأساة أحد أفراد الأسرة أو كل الأسرة، فتعيش الأسرة بالكامل فترة قد تطول أو تقصر تحت هذه المعاناة النفسية والاجتماعية، والذي يزيد الطين بلة، أن المجتمع والناس بقسوتهم قد لا يرحمون، ويكونون أكثر قسوة من الزمن الأغبر عليهم!



قد تستمر هذه الحالة لعدة سنوات إلى أن تتغير الظروف بعض الشي، وقد يجد الشخص الذي تعرض لهذه المأساة أنه قد آن الأوان ليعمل تغييرًا في حياته، وحياة أسرته التي عانت أيضًا من هذه المأساة.



قد تجد أن الظروف أصبحت مواتية لكي ننتقل من مسرح الأحداث المؤلمة، إلى مسرح آخر أكثر هدوءًا واستمتاعًا بالحياة!



وقد تجد أيضا أنه بمرور الزمن ومع اقتراب الشيخوخة، قد اصبحنا غير قادرين على مواجهة الناس، والتصدي لرزالتهم وحشر أنوفهم في حياتنا

قد تجد نفسك مجبرا على العيش مع أشخاص_ جار او زميل في العمل او قريب_فينغصون عليك حياتك ويكدرون صفو هدوئها

تحاول أن تتأقلم مع هؤلاء الثقال على النفس اعمالا لقاعدة(ودارهم ما دمت في دارهم)!



يقول بشر الحافي رضي الله عنه وهو من رعيل العارفين الأول:(بحسبك أن قوما أحياء تقسوا القلوب برؤيتهم وقوما أموات تحيا القلوب بذكراهم)!

فلا تقف كثيرًا على الأطلال خاصة إذا كانت الخفافيش قد سكنتها والأشباح عرفت طريقها وابحث عن صوت عصفوريتسلل وراء الأفق مع ضوء صباح جديد.



لا تنظر إلى الأوراق التي تغير لونها وبهتت حروفها وتاهت سطورها بين الألم و الوحشة سوف تكتشف أن هذه السطور ليست أجمل ما كتبت وأن هذه الأوراق ليست أخر ما سطرت ويجب أن تفرق بين من وضع سطورك في عينيه ومن القي بها للرياح لم تكن هذه السطور مجرد كلام جميل عابرولكنها مشاعر قلب عاشها حرفًا حرفًا ونبض إنسان حملها حلمًا واكتوى بنارها ألمًا !



لا تحاول أن تعيد حساب الأمس وما خسرت فيه فالعمر حين تسقط أوراقه لن تعود مرة أخرى ولكن مع كل ربيع جديد سوف تنبت أوراق أخرى النظر إلى تلك الأوراق التي تغطي وجه السماء ودعك مما سقط على الأرض فقد صارت جزءًا منها.

حياتنا كلها تبدأ بنقطة وتنتهى بأول السطر.. نعم تلك النقطة هى بداية الطريق الذى نسلكه فى حياتنا وذلك السطر الذى نحاول بقدر الإمكان أن نبتعد عنه هو نهاية الهدف سواء بالفشل أو النجاح وبداية حياة مع هدف جديد.