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فن

شاهد: أشرف زكي وروجينا على السجادة الحمراء في الجونة السينمائي

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 08:06 م
محمد نبيل
وصل أشرف زكى وحرمه روجينا لحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي والذى يقام مساء اليوم، كما وصل المخرج الكبير يسرى نصر الله عضو اللجنة الاستشارية العليا للمهرجان.

مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام لجمهوره الشغوف والمحب للسينما، لخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام ووصل المخرجين من المنطقة بأقرانهم الدوليين وتعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.

كما يلتزم المهرجان باكتشاف أصوات جديدة، ويسعى ليكون عاملًا محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي. وتعقد الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر 2019.

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