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أخبار البلد

حسابات معادية لمصر تفبرك فيديوهات باسم موقع فيتو

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 08:25 م
فيتو
فيتو
اصدر موقع فيتو بيانا حول قيام حسابات معادية لمصر على موقع التدوين المصغر " تويتر"، من بينها حساب للممثل المغمور والفنان الهارب محمد على، بث مقطع فيديو مفبركا، وضعوا عليه " اللوجو" الخاص بمؤسسة " فيتو" من أجل إيهام البسطاء من المصريين باندلاع تظاهرة ضد الدولة.

وتود "فيتو" التأكيد على أنه لا علاقة لها بمقطع الفيديو المفبرك، الذي يأتى في إطار حرب الشائعات التي تشنها دول وجماعات معادية لمصر، من بينها جماعة الإخوان الإرهابية وبعض الأشخاص الذين يوجهون إساءات ضد الدولة المصرية من الخارج، والمدعومين على ما يبدو من أجهزة مخابرات معادية لمصر.

كما يؤكد "فيتو" أن المقطع المفبرك لا وجود له من الأساس على موقعه، وأنه من صناعة لجان إلكترونية معادية لا تريد الخير لمصر، وقد تم وضع اسم مؤسستنا عليه لما لها من انتشار وموثوقية بين المصريين.

ويستنكر مجلس تحرير "فيتو" لجوء هذه الجماعات المعادية لمصر لهذا الأسلوب القذر في حرب الشائعات ضد الدولة المصرية، كما يؤكد أن "فيتو" يمارس دوره الإعلامي انطلاقا من مسئوليته الوطنية ويعرب عن تقديره الكامل للجهود التي تقوم بها مؤسسات الدولة وفي مقدمتها الجيش والشرطة.

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