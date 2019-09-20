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رياضة

شوبير يعلق على مباراة السوبر المصري مساء اليوم

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 05:26 ص
احمد شوبير
احمد شوبير
ياسمين تيسير
أعلنت قناة أون سبورت أن أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق سيعلق على مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك مساء اليوم على استاد برج العرب عبر القناة الصوتية الأولى.

ومن المقرر أن يعلق حاتم بطيشة على مباراة السوبر المصري عبر قناة أون سبورت بينما يعلق مؤمن حسن شحاته على المباراة عبر قناة تايم سبورت، وسيعلق أيمن الكاشف على السوبر عبر اثير أون سبورت اف ام.

وتنطلق مساء اليوم في تمام الساعة السابعة مساء مباراة السوبر المصري بين الغريمين التقليديين الأهلي والزمالك على استاد برج العرب بحضور جماهيري 10 آلاف مشجع.

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