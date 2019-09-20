مباراة الاهلي والزمالك .. اجايي يتقدم للأحمر فى السوبر.. فيديو

أحرز جونيور آجايي هدف النادي الأهلي الأول فى مرمى نادي الزمالك بالدقيقة 21 فى المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد الجيش ببرج العرب، في لقاء السوبر المصري.



بدأ اللقاء بضغط هجومى ومرر شيكابالا كرة الى حمدى النقاز نجحت دفاعات الأهلي فى إبعادها إلى رمية تماس وسدد فى الدقيقة الثالثة محمد مجدى أفشة كرة قوية تصطدم بأقدام مدافعى الزمالك وترتد الى منتصف الملعب.



وحصل فرجاني ساسي على ضربة حرة وسط الملعب بعد تعرضه إلى دفعة باليد من أحد لاعبي النادي الأهلي واعتمد لاعبو نادي الزمالك على إرسال الكرات الطويلة خلف دفاعات المارد الأحمر وتعرض محمد عبدالغنى مدافع الزمالك للإصابة بعد احتكاكه بأحد مهاجمي النادي الأهلي.



اتسم أداء الزمالك بإغلاق المساحات أمام منطقة الجزاء وسدد عمرو السولية فى الدقيقة السابعة كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تمر إلى جوار مرمى محمد عواد حارس النادى الزمالك.



وإضطر الصربي ميتشو مدرب الزمالك إلى إجراء تغيير إضطراري بنزول محمد حمدى الونش بدلا من محمد عبدالغني الذى تعرض للإصابة فى الدقيقة الثامنة.



ومرر محمد أوناجم كرة طولية الى شيكابالا تمر إلى خارج الملعب فى الدقيقة العاشرة ورفض حسين الشحات فى الدقيقة 11 هدية من محمد عواد حارس الزمالك بعدما مرر كرة بالخطأ سددها الشحات برعونة ويمسكها حارس الفارس الأبيض بسهولة ليحرم النادي الأهلي من فرصة هدف أول.



وأنقذ فى الدقيقة 19 محمد عواد حارس الزمالك هدفا بعدما سدد محمد أفشة كرة قوية داخل منطقة الجزاء وأحرز آجاى هدفا فى مرمى الزمالك فى الدقيقة 21 من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء.

