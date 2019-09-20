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رياضة

حسين الشحات: فايلر يمتلك قدرات هائلة

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 10:27 م
حسين الشحات
حسين الشحات
حسام الحارتي
عبر حسين الشحات عن سعادته للتتويج بلقب كأس السوبر المصري عقب التغلب على منافسه نادي الزمالك 3-2.

الأهلي يتوج بلقب السوبر

أضاف حسين الشحات في تصريحات لفضائية " أون سبورت "، فايلر المدير الفني للنادي الأهلي يمتلك قدرات فنية وتكتيكية على أعلي مستوي، معربا عن تمنياته بحصد البطولات القادمة لإسعاد الجماهير .

الأهلي يتفوق على الزمالك

وتوج الأهلي ببطولة كأس السوبر المصري لكرة القدم بإحراز لقب النسخة السادسة عشرة من البطولة اليوم الجمعة بالفوز على منافسه التقليدي الزمالك 3 / 2.

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