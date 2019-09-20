حسين الشحات: فايلر يمتلك قدرات هائلة

عبر حسين الشحات عن سعادته للتتويج بلقب كأس السوبر المصري عقب التغلب على منافسه نادي الزمالك 3-2.



الأهلي يتوج بلقب السوبر



أضاف حسين الشحات في تصريحات لفضائية " أون سبورت "، فايلر المدير الفني للنادي الأهلي يمتلك قدرات فنية وتكتيكية على أعلي مستوي، معربا عن تمنياته بحصد البطولات القادمة لإسعاد الجماهير .



الأهلي يتفوق على الزمالك



وتوج الأهلي ببطولة كأس السوبر المصري لكرة القدم بإحراز لقب النسخة السادسة عشرة من البطولة اليوم الجمعة بالفوز على منافسه التقليدي الزمالك 3 / 2.



