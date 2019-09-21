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فن

مجدي الهواري يستعيد ذكريات فيلم الناظر بصورة نادرة .. شاهد

السبت 21/سبتمبر/2019 - 09:05 م
فيلم الناظر
فيلم الناظر
محمد بدران


شارك المخرج مجدي الهواري جمهوره صورة من كواليس فيلم "الناظر"، عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر في الصورة عدد كبير من النجوم المشاركين في الفيلم، منهم الفنان حسن حسني، علاء ولي الدين، هشام سليم، وأحمد حلمي، وغيرهم.

وعلق مجدى الهوارى على الصورة قائلًا "صورة نادرة من فيلم الناظر تانى انتاجى بعد عبود على الحدود".

"الناظر" من إنتاج عام 2000، شارك في بطولته علاء ولي الدين، أحمد حلمي، هشام سليم، حسن حسني، محمد سعد، حجاج عبد العظيم، وهو عمل من إخراج شريف عرفة، وإنتاج مجدي الهواري.​

يذكر أن آخر أعمال مجدى الهوارى الإخراجية مسرحية "3 أيام في الساحل".

المسرحية يشارك فيها محمد محمود، أحمد فتحي، وندى موسى، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، وسامية طرابلسي، ومها أبو عوف، ومحسن منصور، تأليف حاتم حسين، وإخراج مجدي الهواري.

تدور قصتها حول مجموعة شخصيات يعيشون في فيلا واحدة، ويجسد محمد هنيدي بالمسرحية شخصية امرأة عجوز تدعى "حمامة هانم هاشتاج"، ويرصد من خلالها المشاكل الاجتماعية بطريقة ساخرة.
مجدي الهواري يستعيد ذكريات فيلم الناظر بصورة نادرة .. شاهد

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