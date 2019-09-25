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رياضة

الفيوم يضم القرموطي لمدة 4 مواسم

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 01:23 ص
اللاعب احمد محمد
اللاعب احمد محمد وهيدى
رباب الهوارى
نجح مسئولو مجلس ادارة نادي الفيوم، برئاسة المحاسب علي مسعود، في إتمام التعاقد مع اللاعب احمد محمد وهيدى " الشهير بـ القرموطى ،جناح أيمن الطيران السابق لمدة 4 مواسم فى صفقة انتقال حر لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد من دورى القسم الثانى .

وقد نجح مجلس إدارة نادي الفيوم في التعاقد مع نجم الإسماعيلى السابق محمد محسن أبو جريشة لتولى المهمة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيوم في دوري القسم الثاني بعد اعتذار حسين عبداللطيف عن استكمال المهمة لتدريب منتخب الكرة النسائية .

يُذكر أن نادي الفيوم قد صارع لأخر جولة علي الهروب من الهبوط بالقسم الثاني بمجموعة الصعيد الموسم الماضي مع نادي النصر للتعدين، والذي هبط رسميًا إلى القسم الثالث، ونجح فريق الفيوم في البقاء بالقسم الثاني.. وتفادي شبح الهبوط.
الفيوم يضم القرموطي لمدة 4 مواسم

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