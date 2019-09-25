الفيوم يضم القرموطي لمدة 4 مواسم

نجح مسئولو مجلس ادارة نادي الفيوم، برئاسة المحاسب علي مسعود، في إتمام التعاقد مع اللاعب احمد محمد وهيدى " الشهير بـ القرموطى ،جناح أيمن الطيران السابق لمدة 4 مواسم فى صفقة انتقال حر لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد من دورى القسم الثانى .





وقد نجح مجلس إدارة نادي الفيوم في التعاقد مع نجم الإسماعيلى السابق محمد محسن أبو جريشة لتولى المهمة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيوم في دوري القسم الثاني بعد اعتذار حسين عبداللطيف عن استكمال المهمة لتدريب منتخب الكرة النسائية .



