محمد صبحي يحتفل بـ50 عاما من المسرح

يحتفل النجم محمد صبحي باليوبيل الذهبي لإنشاء فرقته المسرحية "استديو الممثل" بمناسبة مرور 50 عاما على بداية أول عروضها عام 1969 .



ويكرم خلال الاحتفالية كل الذين خرجوا من مدرسة صبحي المسرحية في كل عناصر العمل المسرحي من ممثلين ومؤلفين ومصممي ديكور وملابس وإضاءة واستعراضات سواء من هم على قيد الحياة أو رحلوا تحت عنوان "محمد صبحي 50 سنة مسرح".



وتستعرض الاحتفالية لقطات من المسرحيات التي قدمت خلال مشوار الفرقة والتي وصلت لـ28 مسرحية شارك فيها كبار النجوم الراحلين أمثال محمود المليجي وتوفيق الدقن وجميل راتب وسعاد نصر ومحمود القلعاوي وشعبان حسين وخليل مرسي وممدوح وافي وغيرهم.



بالإضافة لنجوم مازالوا مستمرين في عطائهم، مثل شريهان وعبلة كامل، ومني زكي ومصطفي شعبان، وهناء الشوربجي وماجد الكدواني، وهاني رمزي ورياض الخولي وأحمد آدم وصلاح عبد الله وسيمون.



ويقدم صبحي موسمًا جديدًا من مشروعه الرائد "المسرح للجميع" عروض مسرحية جديدة يجري حاليا بروفاتها، منها مسرحية بعنوان "ونسيت أنى رجل" من تأليف أيمن فتيحة وإخراج محمد صبحي وبطولة سماح السعيد وعبدالرحيم حسن وحازم القاضي وعبير فاروق وميرنا زكري.



ومسرحية بعنوان " ألف عيلة وعيلة" تأليف مصطفي شهيب وبطولة سميرة عبد العزيز وعبد الرحيم حسن وندى ماهر وميرنا زكري وحازم القاضي ومصطفي يوسف وعمار شماع وآخرين من أعضاء فرقته المسرحية الجديدة.



أما المسرحية الثالثة فهي " هنوريكو نجوم الظهر " تأليف وإخراج محمد صبحي وبطولة كل أعضاء فرقته أبطال مسرحيتي " غزل البنات " و"خيبتنا " وتضم 42 فنانا من ممثلين ومطربين وعازفين في أول عرض موسيقي " لايف ".