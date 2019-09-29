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حوادث

استفزت رجولته.. سباك يقتل خطيبته فى كفر الدوار

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 07:20 م
صورة أرشيفية - جثة
صورة أرشيفية - جثة
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جمالات الدمنهوري
شهدت مدينة كفر الدوار حادثا مأساويا، حيث أقدم سباك على قتل خطيبته، لقيامها بسبه في مكالمة هاتفية ما أثار حفيظته ورجولته وذهب إليها ونشبت بينهما مشادة كلامية، تطورت إلى قتلها، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى العام تحت تصرف النيابة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغا من قسم شرطة كفر الدوار يفيد بوصول "نرمين ف خ ا" 20 سنة، ربة منزل، إلى المستشفى العام بها بإصابات متفرقة في الجسم، حيث فارقت الحياة متأثرة بإصابتها.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الجريمة "محمود ع م" 35 سنة، سباك، خطيب المجنى عليها.

وتمكن المقدم أحمد حمدى من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بعقد قرانهما منذ شهر تقريبا، وفي مكالمة هاتفية بينهما قامت المجنى عليها بسبه بطريقة أثارت حفيظته ورجولته، فذهب إلى منزلها ونشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى قيامه بالتعدى عليها بآلة حادة وضربها ضربا مبرحا حتى فارقت الحياة .

وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزى تحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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