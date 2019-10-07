مخرج Star Wars يصور فيلما قصيرا بكاميرا iphone 11 Pro

يبدو أن الدعاية لكاميرا هاتف آيفون 11 الجديد ليست خيالية أو مزيفة، والدليل على ذلك هو أن أحد مخرجى سلسلة أفلام Star Wars الشهيرة، قرر أن يقوم بتصوير فيلم قصير مستخدمًا كاميرا iphone 11 Pro.



وبحب موقع جى إس إم آرينا، قام ريان جونسون بتصوير الفيلم القصير فى العاصمة الفرنسية باريس بتاريخ 19 سبتمبر الماضى، وبعد الانتهاء من أعمال المونتاج قرر نشر الفيلم على الإنترنت، معلنًا استخدام كاميرا آيفون 11 برو الجديد.







وكشف الموقع التقنى أنها ليست المرة الأولى التى يتم فيها التصوير بكاميرا هواتف آيفون، بعدما أقدم المخرج الأمريكى ستيفن سوديربرج على تصوير فيلم قصير العام الماضى بكاميرا هاتف iphone 7 Plus، وجنى من خلفه أكثر من 14 مليون دولار عالميًا.







يذكر أن شركة آبل الأمريكية كانت قد كشفت عن أحدث هواتفها آيفون 11 برو فى 10 سبتمبر من الشهر الجارى، والذى يحتوى على 3 كاميرات عالية الدقة تقدم تجربة تصوير لا مثيل لها.



