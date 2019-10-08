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منوعات

اليوم.. الإعلان عن اسم الفائز بجائزة نوبل في الفيزياء

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 09:26 ص
الإعلان عن اسماء
الإعلان عن اسماء الفائزين بجوائز نوبل
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أماني إبراهيم
ستعلن الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، اليوم، عن اسم الفائز بجائزة نوبل في الفيزياء لعام 2019.

وبالإعلان عن اسمه سيصبح ثاني الجوائز السنوية التي يتم الإعلان عنها خلال أسبوع جوائز نوبل، وذلك بعد الإعلان أمس عن الثلاثي الفائز بجائزة نوبل في الطب لجهودهم في التوصل إلى كيفية الخلايا التكيف مع كميات الأكسجين وإمكانية استغلال ذلك في علاج أمراض فقر الدم والأورام السرطانية.

وكان قد فاز بجائزة نوبل للفيزياء العام الماضي ثلاثة علماء هم، الأمريكي آرثر أشكين والفرنسي جيرار مورو والكندية دونا ستريكلاند، وذلك عن "اختراعاتهم الرائدة في مجال فيزياء الليزر".
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