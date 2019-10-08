صدمة لـ الأهلى والزمالك.. اتحاد الكرة يدرس تغييرات جذرية فى نظام كأس مصر

يدرس مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد كرة القدم، برئاسة عمرو الجناينى، مشاركة أندية الدورى الممتاز وعلى رأسها الأهلى والزمالك، بمنافسات دور الـ 64 من مسابقة كأس مصر.



ويرى مسئولو اتحاد الكرة أن مشاركة أندية الدورى الممتاز فى دور الـ 64 من كأس مصر ستعود بالنفع على المسابقة فى ظل القوة والمتابعة القوية التى ستحظى بها المسابقة التى تعد الأقدم والأقوى فى تاريخ الكرة المصرية.



واستقر مسئولو اتحاد كرة القدم على إلغاء الوقت الإضافى خلال منافسات الموسم الجديد من بطولة كأس مصر، لتصبح الركلات الترجيجية المباشرة هى الفيصل فى حسم نتيجة أى مباراة فى حال خروجها بالتعادل بين الفريقين.



كانت قرعة الأدوار التأهيلية المؤهلة للاشتراك فى بطولة كأس مصر، أجريت ظهر أمس بمقر الاتحاد، بحضور الدكتور جمال محمد على نائب رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد، بالإضافة إلى مديرى جميع الفروع.



وتنطلق الأدوار التأهيلية يومى 15 و16 أكتوبر الجارى ويشارك فيها 207 أندية.



وكان الدكتور جمال محمد على قدم شرحا وافيا للبطولة يراعى تمثيل جميع المحافظات فى الأدوار التأهيلية مع وعد بحل كل المشاكل التى تواجه الفروع.