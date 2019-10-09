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أخبار العالم

فرار مئات السوريين من العدوان التركي خلال 30 دقيقة.. فيديو

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 04:53 م
فرار السوريين من
فرار السوريين من العدوان التركي
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وكالات
أكد شهود عيان ومقاتلون بقوات سوريا الديمقراطية الكردية أن مئات المدنيين فروا من المناطق الحدودية بشمال سوريا على الحدود مع تركيا خلال 30 دقيقة.

وقال المقاتلون إن تركيا استخدمت المدفعية الثقيلة والقصف الجوي المكثف على رأس العين بشمال غرب محافظة الحسكة في سوريا.

ومنذ قليل، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إطلاق جيش بلاده عملية "نبع السلام" في شمال سوريا لتطهيرها من تنظيمي "قوات سوريا الديمقراطية" ووحدات حماية الشعب و"داعش" الإرهابيين، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

جاء ذلك في تغريدة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الأربعاء.

وأضاف أردوغان: "هدفنا هو القضاء على الممر الإرهابي المُراد إنشاؤه قرب حدودنا الجنوبية، وإحلال السلام في تلك المناطق".

وأكد الرئيس التركي:" سنقضي على التهديد الإرهابي الموجه ضد بلدنا من خلال عملية نبع السلام".

وشدد أردوغان أن تركيا ستضمن عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بفضل المنطقة الآمنة التي ستنشئها عبر عملية نبع السلام.

وتابع:" سنحافظ على وحدة الأراضي السورية، ونخلّص سكان المنطقة من براثن الإرهاب من خلال عملية نبع السلام".

ومضى أردوغان قائلًا: "أتمنى التوفيق لجنودنا الأبطال المشاركين في العملية وللعناصر المحلية الداعمة لقواتنا.
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