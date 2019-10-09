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مرأة

سندريلا.. شيرين رضا تخطف قلوب متابعيها بإطلالة ساحرة.. شاهد

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 07:18 م
صدى البلد
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قسم المرأه
شاركت الفنانة شيرين رضا صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة ناعمة تشبه سندريلا.

وأطلت شيرين رضا بـ فستان موف منفوش وكب، وانتعلت حذاء بكعب أنيق وكشفت الإطلالة عن جمالها ورشاقتها، ولم تتكلف في اختيار تسريحة شعرها بل اكتفت بترك شعرها الاصفر منسدلاً على كتفيها.

ووضعت ميكب بالوان الترابية مناسبة لبشرتها البرونزية وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا والايلاينر مع أحمر شفاه باللون الروز لإكمال إطلالتها.

واختارت مجموعة أنيقة وهادئة من الإكسسوارات التي تبرز جمالها فإرتدت قرطا رقيقا وأسورة لإكمال إطلالتها، واليكم الصور التى تبرز تفاصيل إطلالتها ....

 
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