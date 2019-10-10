الزمالك يكتسح الأهلي بهدفين دون رد ويتصدر دوري الناشئين

فاز ناشئو فريق الكرة بنادي الزمالك مواليد ٢٠٠٤ على النادي الأهلي بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب النادي، بالجولة الخامسة من بطولة الجمهورية للناشئين .



أحرز هدفي الفريق كل من: يحيي محمد واحمد هلاس.



وبهذا الفوز الثمين، يواصل الفريق تصدر الدوري برصيد ١٣ نقطة.



ويقود زمالك 2004 سيد حنفي مديرا فنيا ويساعده عامر صبري ومصطفى محمود وتامر وحيد مدربا وخالد عمران إداري وشرف محمود أخصائي تأهيل وأحمد عصمت للأحمال.



وحرص أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة النادي على حضور المباراة والاحتفال مع اللاعبين عقب اللقاء.