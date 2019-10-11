مدرب الزمالك السابق يتولي قيادة أهلي جدة

نجحت إدارة نادي الأهلي السعودي في إتمام الاتفاق مع مدرب نادي الزمالك السابق، كريستيان جروس، وذلك لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.



وكشفت تقارير صحفية سعودية أن عودة جروس لفريق الأهلي هو صاحب رغبة عودة جروس إلى الفريق من جديد.



كما أشارت التقارير إلى أن جروس سيتسلم المهمة بشكل رسمي خلال ديربي جدة أمام الاتحاد السعودي، على أن يحضر مباراة التعاون من المدرجات.



وكان جروس قد نجح في تحقيق الثلاثية مع اهلي جدة موسم 2016.



والجدير بالذكر أن جروس كان المدير الفني السابق لنادي الزمالك ونجح في أن يقود الفريق لتحقيق لقب كأس الكونفدرالية، بالإضافة إلى منافسته على لقب الدوري حتى الأسابيع الأخيرة.

