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رياضة

شبه عارٍ.. رونالدو يسبق محمد صلاح في غلاف مجلة GQ.. شاهد

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 07:06 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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نور عادل
نشر المحترف الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، صورًا من غلاف مجلة GQ البريطانية.

وظهر محمد صلاح في الصور التي نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وهناك إحدى السيدات تحتضنه من ظهره.

ولا يعتبر محمد صلاح هو أول الرياضيين الذي ظهر على غلاف مجلة GQ البريطانية فظهر من قبل البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي.

والطريف في الأمر أن رونالدو ظهر وهو شبه عارٍ تمامًا، مع نفس المذيعة البرازيلية التي تحتضن محمد صلاح.

وعن الفتاة التي تحتضن محمد صلاح فهي العارضة البرازيلية اليساندرا امبروسيو، والتي يقترن اسمها بالعلامة التجارية المعروفة فيكتوريا سيكريت، خاصة وأنها شاركت في 17 عرض من عروضها.

وولدت البرازيلية يوم 11 أبريل عام 1981، في مدينة إيريتشيم في ولاية ريو جراندي دو سول في البرازيل.
شبه عارٍ.. رونالدو يسبق محمد صلاح في غلاف مجلة GQ.. شاهد
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