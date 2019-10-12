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فن

نانسي عجرم تتألق بأضخم حفلات الدلتا بجمصة.. صور

السبت 12/أكتوبر/2019 - 07:12 ص
نانسي عجرم
نانسي عجرم
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محمد صبحي
أحيت النجمة اللبنانية نانسي عجرم مساء أمس الجمعة حفلا غنائيا ضخما داخل "جامعة الدلتا" علي ساحل مدينة جمصة بحضور غير مسبوق من الطلاب من مختلف المراحل والكليات.

حضرت نانسي مرتدية ملابس رياضية بصحبة مدير أعمالها جيجي لامارا وكان في استقبالهما منظم الحفل المنتج وليد منصور وخلال الحفل ارتدت سواريه اسود وبدأت بأغنية "الدنيا حلوة" وسط تفاعل كبير من هتافات وصيحات الإعجاب .

من جانبها وجهت نانسي الشكر للطلاب على حفاوة الاستقبال الكبيرة وتمنت لمصر وشعبها دوام الأمن والازدهار ثم انطلقت لتتألق بوصلة غنائية أشعلت المزيد من حماس ورقصات الجمهور قدمت خلالها عدد كبير من ابرز اغاني مشوارها الفني منها "آه ونص" ، "ما تيجي هنا" ،"اطبطب وادلع" ،"بدنا نولع الجو"، "احساس جديد"، "اه ونص" ،"اطبطب وادلع" ، "اخاصمك اه" ، "معجبة مغرمة"، "عم بتعلق فيك"،" شيخ الشباب"، "ماشي حدي"، "قول تاني كده"،"لون عيونك" و "مين ده اللي نسيك" .. بالإضافة إلى "لو سألتك انت مصري" التي حملت خلالها العلم المصري لتشعل أجواء المكان.

وفي قبيل ختام فقرتها وعقب تكريمها من إدارة جامعة الدلتا كأفضل مطربة عربية حرصت نانسي علي شكر القائمين علي الحفل لاتاحتها الفرصة للتواجد بأحد اجمل الاماكن المصرية بالإضافة إلى ثقتها بمنظم الحفل وليد منصور الذي وفر جميع التجهيزات والتقنيات الخاصة بحفلات اللايف العالمية للخروج بحفل مبهر للجميع بالاضافة إلي صوت عماد نبيل ومسرح أحمد الحمامصي واضاءة طارق صبري.
نانسي عجرم تتألق بأضخم حفلات الدلتا بجمصة.. صور
نانسي عجرم تتألق بأضخم حفلات الدلتا بجمصة.. صور
نانسي عجرم تتألق بأضخم حفلات الدلتا بجمصة.. صور
نانسي عجرم تتألق بأضخم حفلات الدلتا بجمصة.. صور
نانسي عجرم تتألق بأضخم حفلات الدلتا بجمصة.. صور
نانسي عجرم تتألق بأضخم حفلات الدلتا بجمصة.. صور
نانسي عجرم تتألق بأضخم حفلات الدلتا بجمصة.. صور
نانسي عجرم تتألق بأضخم حفلات الدلتا بجمصة.. صور
نانسي عجرم تتألق بأضخم حفلات الدلتا بجمصة.. صور
نانسي عجرم تتألق بأضخم حفلات الدلتا بجمصة.. صور
نانسي عجرم تتألق بأضخم حفلات الدلتا بجمصة.. صور
نانسي عجرم تتألق بأضخم حفلات الدلتا بجمصة.. صور
نانسي عجرم تتألق بأضخم حفلات الدلتا بجمصة.. صور
نانسي عجرم تتألق بأضخم حفلات الدلتا بجمصة.. صور
نانسي عجرم تتألق بأضخم حفلات الدلتا بجمصة.. صور
نانسي عجرم تتألق بأضخم حفلات الدلتا بجمصة.. صور
نانسي عجرم تتألق بأضخم حفلات الدلتا بجمصة.. صور
نانسي عجرم تتألق بأضخم حفلات الدلتا بجمصة.. صور
نانسي عجرم تتألق بأضخم حفلات الدلتا بجمصة.. صور
نانسي عجرم تتألق بأضخم حفلات الدلتا بجمصة.. صور
نانسي عجرم تتألق بأضخم حفلات الدلتا بجمصة.. صور
نانسي عجرم تتألق بأضخم حفلات الدلتا بجمصة.. صور
نانسي عجرم تتألق بأضخم حفلات الدلتا بجمصة.. صور
نانسي عجرم تتألق بأضخم حفلات الدلتا بجمصة.. صور
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