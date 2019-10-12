ننشر خريطة توزيع دوائر محكمة استئناف القاهرة ومقارها للعام الجديد

مع بدايه العام القضائى الجديد والذى كان مطلع الشهر الجارى ، بدأ العمل بالتوزيع الجديد للدوائر التابعة لمحكمة استئناف القاهرة ، بعد أن وافقت الجمعية العمومية للمحكمة برئاسة المستشا بدرى عبد الفتاح عليه ، حيث تم توزيع الدوائر وتوزيع العمل عليها، ووفقا للخريطة الجديدة للعام القضائى 2019 – 2020 ، فإن توزيع الدوائر جاء كالتالى:



- الدوائر المدنية جنوب القاهرة ومقرها مبنى دار القضاء العالى



- دوائر التعويضات جنوب القاهرة ومقرها مبنى دار القضاء العالى



- دوائر العمال جنوب القاهرة ومقرها دار القضاء العالى



- دوائر الإيجارات جنوب القاهرة ومقرها مبنى دار القضاء العالى



- دوائر الايجارات جيزة ومقرها دار القضاء العالى



- الدوائر التجارية جنوب القاهرة ومقرها دار القضاء العالى



- دوائر طلبات رجال القضاء ومقرها دار القضاء العالى



- دوائر الضرائب جنوب القاهرة ومقرها دار القضاء العالى



- الدوائر المدنية شمال القاهرة ومقرها مأمورية استئناف شمال القاهرة بالعباسية



- دوائر العمال شمال القاهرة ومقرها مأمورية استئناف شمال القاهرة بالعباسية



- دوائر التعويضات شمال القاهرة ومقرها مأمورية استئناف شمال القاهرة بالعباسية



- الدوائر التجارية شمال القاهرة ومقرها مأمورية استئناف شمال القاهرة بالعباسية



- دوائر الإيجارات شمال القاهرة ومقرها مأمورية استئناف شمال القاهرة بالعباسية



- الدوائر المدنية جيزة ومقرها مأمورية استئناف الجيزة بشارع السودان



- دوائر الإيجارات جيزة ومقرها مأمورية استئناف الجيزة بشارع السودان



- دوائر التجارى جيزة ومقرها مأمورية استئناف الجيزة بشارع السودان



- دوائر العمال جيزة ومقرها مأمورية استئناف الجيزة بشارع السودان



- دوائر التعويضات جيزة ومقرها مأمورية استئناف الجيزة بشارع السودان



- دوائر التعويضات أكتوبر ومقرها مأمورية استئناف السادس من أكتوبر



- دوائر العمال أكتوبر ومقرها مأمورية استئناف السادس من أكتوبر



- دوائر الإيجارات أكتوبر ومقرها مأمورية استئناف السادس من أكتوبر



- دوائر شئون الأسرة القاهرة ومقرها مأمورية القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس



- دوائر شئون الأسرة أكتوبر ومقرها مأمورية استئناف السادس من أكتوبر



- دوائر شئون الأسرة جيزة ومقرها دار القضاء العالى



- الدوائر الجنائية جنوب القاهرة ومقرها مأمورية القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس



- الدوائر الجنائية شمال القاهرة ومقرها مأمورية شمال القاهرة بالعباسية



- الدوائر الجنائية شمال القاهرة ومقرها محكمة عابدين



- الدوائر الجنائية جيزة ومقرها محكمة السادس من أكتوبر



- الدوائر الجنائية جيزة ومقرها محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية زينهم



- الدوائر الجنائية جيزة ومقرها قوات الأمن بالكيلو (10.5)



- الدوائر الجنائية إرهاب ومقرها مأمورية استئناف القاهرة ( طرة) وأكاديمية الشرطة بالتجمع



- دوائر نقض الجنح ومقرها دار القضاء العالى

