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فن

نبيلة عبيد: تذوقت طعم سينما محمد خان فى الغرقانة

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 04:22 ص
صدى البلد
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أحمد البهى
كشف الفنانة نبيلة عبيد عن سر موافقتها التعاون مع المخرج محمد خان فى بداية مشواره الفنى فى فيلم الغرقانة.

وقالت " نبيلة عبيد " لـ صدى البلد، إنها كانت تتمنى العمل مع محمد خان بعدما شاهدت له فيلم "زوجة رجل مهم"، والذي قام ببطولته الفنان أحمد زكي.

وتابعت: "محمد خان صاحب بصمة سينمائية مختلفة؛ لذا كنت أريد أن أتذوق طعم السينما الخاصة به".

كان مهرجان الإسكندرية قد كرم فى دورته الحالية الفنانة نبيلة عبيد عن مشوارها الفنى الطويل، وأطلق اسمها على جائزة أفضل ممثلة فى المسابقة الرسمية.
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