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تعليم

جامعة سوهاج تكرم 20 من قدامى المحاربين خلال احتفالاتها بانتصارات أكتوبر

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 04:49 م
جامعة سوهاج تكرم
جامعة سوهاج تكرم ٢٠ من قدامى المحاربين
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قســـم التعليــــم
كرم الدكتور احمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، صباح اليوم، عدد ٢٠ مقاتلا من المحاربين القدماء المشاركين في حرب السادس من اكتوبر عام ١٩٧٣، جاء ذلك خلال الندوة التثقيفية التي نظمتها رعاية الشباب المركزية بعنوان "عبور جديد" للاحتفال بأبطال حرب اكتوبر وصناع النصر والاستماع الى البطولات التي قاموا بها خلال العمليات الحربية، بقاعة قناة السويس الجديدة بمركز المؤتمرات الدولي بالحرم الجامعي الجديد، بحضور الدكتور احمد سليمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والعقيد اسامة رشاد نائب عن المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور محمد عبدالتواب مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وعمداء الكليات والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والمحاربين القدامى وأسرهم والطلاب.

وألقى رئيس الجامعة كلمة شكر فيها المحاربين القدماء وأسرهم، مشيرًا الى أنهم أبطال نصر أكتوبر الحقيقين الذين أعادوا لمصر أرضها وكرامتها وعزتها، موجهًا تحية للقوات المسلحة والشرطة المصرية الباسلة، وقال إننا جئنا اليوم للإستماع لقصص حقيقية من مجموعة من أبطال محافظة سوهاج، شاركوا في عمليات عسكرية خلف خطوط العدو إبان حرب السادس من اكتوبر عام ١٩٧٣، لينقلوا بطولاتهم وانتصاراتهم للأجيال المقبلة من شباب الجامعات لتظل انتصارات اكتوبر خالدة على مدار الزمن.

ومن جانبه قال الدكتور محمد عبدالتواب، ان قدامي المحاربين سردوا قصص متنوعة ولأول مرة ألهبت المشاعر الوطنية لدى الطلاب منها عبور القناة ورفع العلم، أسر القادة الإسرائليين، إسقاط طائرات العدو، خطف الدبابات، تدمير الدشم الحصينة، استخدام الشفرة النوبية.

جدير بالذكر أن رئيس الجامعة كرم المحاربين القدامى بمنحهم دروع وشهادات تقدير وسط تصفيق حار من الطلاب.
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