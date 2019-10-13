لقطات مثيرة للحظة هدم أبراج تبريد ضخمة بالمتفجرات في بريطانيا .. فيديو

كشفت لقطات مثيرة لحظة هدم 4 محطات تبريد بارزة في تاريخ صناعة الطاقة ببريطانيا.



ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، تحولت أبراج التبريد التي يبلغ طولها 375 قدمًا في محطة فرايبريدج للطاقة في نوتينجلي بولاية ويست يوركشاير إلى أنقاض في انفجار محكوم.



تم إخلاء حوالي 140 منزلا في منطقة الاستبعاد التي تبلغ مساحتها 328 ياردة المحيطة بمحطة توليد الكهرباء.



وتجمع السكان على جوانب الطرق وفي الحقول المجاورة لمشاهدة لحظة هدم الأبراج، التي نصبت بالبلدة منذ 50 عامًا.





