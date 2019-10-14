Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بتخفيض 50% على أول رحلة.. مصر للطيران تسير خطا جديدا لـ هانغتشو الصينية

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 01:23 م
مصر للطيران
مصر للطيران
Advertisements
نورهان خفاجي
أعلنت مصر للطيران الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية، عن افتتاح أحدث خطوطها من القاهرة إلى مدينة هانغشتو بالصين اعتبارًا من 29 نوفمبر المقبل.

وقال الطيار اشرف الخولي، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، في بيان، الاثنين، إن ذلك يأتي في ضوء اهتمام مصر للطيران بالتوسع في السوق الأسيوي وتقديم أفضل الخدمات بأسعار تنافسية.

وأضاف "الخولي": "يسعدنا بهذه المناسبة منح العملاء تخفيض 50% على أسعار تذاكر السفر من القاهرة لهانغتشو و من هانغتشو لجميع نقاط الشركة ويمكن للعملاء الإستفادة بهذا العرض حتي 05 نوفمبر للسفر من 29 نوفمبر وحتى 31 ديسمبر 2019".

ومن المقرر ان تسير مصر للطيران رحلتين إسبوعيا الي هانغتشو ابتداء من 29 نوفمبر القادم، ويمكن للعملاء الحجز من خلال موقعنا الإلكتروني www.egyptair.com او الاتصال على 1717 او من خلال مكاتبنا ووكلاء السياحة المعتمدين.

جدير بالذكر ان مصر للطيران تسير رحلة يوميا الي جوانزو و3 رحلات أسبوعيًا إلى بكين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

حكاية أثارت ضجة .. تلاميذ يشيعون جنازة زميلهم في دمياط

مقابل 15 مليون يورو.. صحف إيطاليا: محمد النني الخيار الأمثل لخط وسط ميلان

دعاء يحفظك من موت الفجأة .. تعرف على حقيقته

قائد القوات الجوية: نمتلك أحدث طائرات يمكنها الوصول لأبعد مدى لمجابهة ما يهدد أمن مصر القومي

القوات البحرية تنجح فى إنقاذ طاقم طائرة هليكوبتر مدنية سقطت بالبحر المتوسط

الجيش الوطني الليبي يكشف كيفية تهريب تركيا للإرهابيين إلى البلاد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مثيرة للغاية.. زوج كيم كارداشيان يرفض ظهور زوجته بهذه الإطلالة.. صور

أحمر أوف شولدر .. إنجى وجدان بفستان كاجوال فى أحدث ظهور

بعد الأسود والأحمر جيهان خليل بالقفطان الرمادي.. أيهما أجمل؟