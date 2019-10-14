بتخفيض 50% على أول رحلة.. مصر للطيران تسير خطا جديدا لـ هانغتشو الصينية

أعلنت مصر للطيران الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية، عن افتتاح أحدث خطوطها من القاهرة إلى مدينة هانغشتو بالصين اعتبارًا من 29 نوفمبر المقبل.



وقال الطيار اشرف الخولي، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، في بيان، الاثنين، إن ذلك يأتي في ضوء اهتمام مصر للطيران بالتوسع في السوق الأسيوي وتقديم أفضل الخدمات بأسعار تنافسية.



وأضاف "الخولي": "يسعدنا بهذه المناسبة منح العملاء تخفيض 50% على أسعار تذاكر السفر من القاهرة لهانغتشو و من هانغتشو لجميع نقاط الشركة ويمكن للعملاء الإستفادة بهذا العرض حتي 05 نوفمبر للسفر من 29 نوفمبر وحتى 31 ديسمبر 2019".



ومن المقرر ان تسير مصر للطيران رحلتين إسبوعيا الي هانغتشو ابتداء من 29 نوفمبر القادم، ويمكن للعملاء الحجز من خلال موقعنا الإلكتروني www.egyptair.com او الاتصال على 1717 او من خلال مكاتبنا ووكلاء السياحة المعتمدين.



جدير بالذكر ان مصر للطيران تسير رحلة يوميا الي جوانزو و3 رحلات أسبوعيًا إلى بكين.