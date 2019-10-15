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أخبار البلد

بعد خفض سن المعاش بـ نقابة المحامين .. تعرف على شروط الحصول عليه

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 10:35 م
صدى البلد
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حمادة خطاب
خفض قانون المحاماة بعد التعديلات التى اقرها مجلس النواب وصدق عليها الرئيس ، المدة اللازمة لاستحقاق المحامى معاش كامل ، حيث جعل مدة ممارسة المحامى المهنة 25 سنة بدلا من 30 سنة.

ووفقًا للمادة (196/ بند 2) يستحق المحامى معاش كامل اذا مارس المحاماة ممارسة فعلية مدة خمس وعشرين سنة ميلادية ‏متصلة أو منفصلة بما فيها مدة التمرين التى لا تزيد على أربع سنوات مع احتساب مدة ‏التجنيد الإلزامية اللاحقة على القيد بالجدول ضمن المدد السابقة، وذلك دون الإخلال بحكم المادة (24) من هذا القانون.

فى حين كانت النص القائم قبل التعديل ينص على أن يكون قد مارس المحاماة ممارسة فعلية مدة ثلاثين سنة ميلادية متقطعة أو متصلة بما فيها مدة التمرين على ألا تزيد على أربع سنوات.

ويستعرض "صدى البلد" شروط استحقاق المعاش للمحامين طبقًا لتعديلات قانون المحاماة، طبقًا لتصريحات كمال مهني عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، الذى أوضح أنها تتمثل في الأتى :

1 – أن يكون الاسم مقيد بجدول المحامين المشتغلين و مسدد الاشتراكات..
2 – أن يكون قد بلغ 60 سنة على الأقل
3 – أن يكون قد مارس المحاماة ممارسة فعلية مدة عشرون عاما
4 – صورة البطاقة + صورة كارنية النقابة لعام 2019
5 – تقديم ما يفيد ممارسة المهنة { أصل توكيل عن كل عام }
6 – البطاقة الضريبية + طابعة من التأمينات عام وخاص + قطاع حكومة
7 – خطاب من البنك يفيد بتحويل المعاش عليه علي رقم الحساب
{بنك مصر أو البنك الأهلي أو بنك القاهرة}
8_ تقديم الأوراق خلال شهر أكتوبر من كل عام.
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