جيهان خليل تستعرض أنوثتها في الجيم.. صور









حرصت الفنانة جيهان خليل على مشاركة متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بـ"إنستجرام"، بسيلفى من داخل صالة الجيب لتشارك جمهورها بأحدث ظهور.وظهرت الفنانة جيهان خليل، بإطلالة رياضية من خلال ارتدائها تيشيرت باللون الرمادي الرياضي، وعليه بنطلون رياضي، وانتلعت في قدميها كوتش رياضي باللون النبيتي.وأكملت إطلالتها ببعض لمسات المكياج البسيطة، وحرصت على ربط شعرها للخلف، لكي تستطيع ممارسة الرياضة داخل الجيم.وخطفت جيهان خليل الأنظار من خلال ظهورها بهذه الإطلالة البسيطة، وانهالت عليها التعليقات منها "عاش يا بطل".