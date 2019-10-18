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منوعات

تأهيل خلف القضبان.. كينيا تطرح برنامجا جديدا لتشجيع المساجين على ممارسة الرياضة

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 08:32 ص
ممارسة الرياضة
ممارسة الرياضة
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أ ش أ
بدأت كينيا برنامجا رائدا في أحد السجون الخاضعة لإجراءات أمنية مشددة يهدف لتشجيع المساجين على ممارسة الرياضة لمساعدتهم على إعادة تأهيل أنفسهم وتحمل المصاعب الخاصة بالوجود وراء القضبان.

وقال عدد من المشاركين بالبرنامج إن ممارسة الرياضة علمتهم الانضباط وأعطتهم أملا جديدا في المستقبل.

وجاء تنظيم هذا البرنامج في إطار مبادرة من منظمة (أسبارتانوس أفريكا)، وهي منظمة غير ربحية .

وقامت المنظمة بتطبيق البرنامج في سجن كاميتي، وهو أحد السجون التي تخضع لإجراءات أمنية قصوى، ويقع خارج العاصمة نيروبي.
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