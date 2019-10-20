65 دقيقة .. مانشستر يونايتد يتقدم .. و ليفربول يعاني فى غياب محمد صلاح

انتهت أول 65 دقيقة بتقدم مانشستر يونايتد علي ليفربول بهدف وحيد ، فى المباراة التي تجمع الفريقين علي ملعب أولد ترافولد ، فى الجولة التاسعة ضمن منافسات الدوري الانجليزي الممتاز .



وجاء هدف مانشستر يونايتد في الدقيقة 36 عن طريق راشفورد بعد تلقيه عرضية رائعة سددها بقوة داخل الشباك، واعترض لاعبو ليفربول لوجود خطأ وقرر حكم المباراة الاستعانة بتقنية الفيديو وقرر أن الهدف سليم.



وبدأ لاعبو مانشستر يونايتد بالضغط المتواصل علي وسط ملعب ليفربول لآحراز هدف ثاني للقضاء علي آمال زملاء محمد صلاح .



وتوقف اللعب 3 دقائق بعد سقوط دانيال جيمس لاعب مانشستر يونايتد بعد تدخل عنيف من لاعب ليفربول ونزل الجهاز الطبي.



ولم يشكل لاعبو ليفربول اى خطورة منذ انطلاقة الشوط الثاني بعد إغلاقات جميع المساحات امامهم وخاصة ساديو ماني الذي يعاني وحيدا بعد استبعاد محمد صلاح قبل بداية المباراة بسبب الاصابة .