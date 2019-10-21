Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

طفل مصاب بحالة نفسية.. حل لغز الحرائق المتكررة بدار أيتام أكتوبر ‎

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 01:14 ص
حريق - أرشيفية
حريق - أرشيفية
Advertisements
ندى حمودة _ أحمد مهدي
كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة تحرياتها لغز نشوب حرائق متكررة في عقار بأكتوبر بعدما أخمدت قوات الحماية المدنية النيران ٨ مرات علي فترات متفاوتة وتبين ان نزيل في دار ايتام بالعقار وراء إشعال تلك الحرائق. 

تلقت غرفة النجدة عدة بلاغات بنشوب حريق بالعقار رقم ١٤١ الحي ٥ قسم ثان أكتوبر وانتقلت سيارات الإطفاء وتمكنت من إخماد الحريق وتكرر الأمر ٧ مرات أخرى في عدة شقق بذات العقار، وأسفرت المعاينة ان العقار مكون من طابق أرضي و ٥ طوابق متكررة. 

وأشارت التحريات بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية إلى أن العقار يقطنه مالكته فقط ووالدتها ويحتوي علي دار ايتام يقيم بها ١١ طفل، وبتكثيف التحريات تبين ان أحد نزلاء دار الايتام وراء إشعال تلك الحرائق حيث تبين انه يدعي يوسف ١٣ سنة طالب بالصف الثاني الإعدادي وانه يشعل النيران باستخدام الكبريت و إشعال قطع قماش وإلقائها على قطع الأثاث ( سرير ، دولاب ، كرسي سفرة ، كنبة ).

وشرحت تحريات العميد طه فودة رئيس مباحث قطاع أكتوبر والعقيد فوزي عامر مفتش مباحث قطاع ثان أكتوبر أن الطفل يصاب بحالة نفسية تدفعه لإشعال الحرائق للشعور بالراحة والهدوء. 

تم تحرير محضر بالوقائع وأحاله اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة للنيابة العامة للتحقيق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إنس ولا جان.. 8 حرائق في يوم واحد بعقار به دار أيتام بـ أكتوبر

ترشيحاتنا

أنا أحلى منك.. متابعة تصدم رانيا يوسف بتعليق على صورة لها | شاهد

بعد تمزق فستانها.. شاهد | أجمل 20 إطلالة للكويتية حليمة بولند

شاهد.. مشاهير يمتلكون سيارات فخمة لا يمكنهم قيادتها.. صور

كاروهات في كاروهات.. مي عمر بإطلالة كاجول جريئة .. والجمهور: بنحبك أوي

تصل إلى حد السيول .. التنبؤات الجوية تكشف موعد سقوط أمطار غزيرة على البلاد .. فيديو

أخبار النادي الأهلي اليوم الأحد.. مستشفى الأهلي يفتح أبوابه.. فايلر يقرر رحيل صالح جمعة

Advertisements

رد فعل غريب من اتحاد الكرة بعد رفض الأهلي والجونة لعب مباراتهما

طالب الإعلام والمواطنين بالتريث .. النائب العام يصدر أول بيان بشأن قضية المتهم محمد راجح والشهيد محمود البنا

مفاجأة.. الأهلي يستند إلى خطاب 14 سبتمبر في كشف عوار اتحاد الكرة

كواليس اجتماع مباراة القمة.. وزير الرياضة يطلب الخطيب ومرتضى للتهدئة.. واتحاد الكرة يحسم الأزمة

بناؤه دون دراسات.. رئيس الوزراء يفجر مفاجأة عن سد النهضة

الأهلي يتحدى.. تصعيد الأزمة لـ الفيفا خيار مطروح ومخاوف من إيقاف الدوري.. تفاصيل

مورينيو يسخر من كلوب.. تعليق ناري من مدرب مانشستر يونايتد على تعادل ليفربول

أول تعليق من كلوب بعد تعادل ليفربول أمام مانشستر يونايتد في غياب محمد صلاح

غيروا الملابس.. الأرصاد توجه تحذيرا للمواطنين اعتبارا من الثلاثاء

خالد الغندور يقدم دليل براءة مرتضى منصور من تدخله في تأجيل القمة 119

فرجاني ساسي يتسبب في أزمة قوية بنادي مصرى.. تفاصيل

قرار جريء .. اتحاد الكرة يصدم الأهلي بخصوص موعد مباراة الجونة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاروهات في كاروهات.. مي عمر بإطلالة كاجول جريئة .. والجمهور: بنحبك أوي

بملابس أنيقة .. ياسمين نيازي فى إطلالة كلاسيكية من آخر حفل لها.. شاهد

همر تعود من جديد عام 2021 ولكن كسيارة كهربائية .. صور