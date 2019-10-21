طفل مصاب بحالة نفسية.. حل لغز الحرائق المتكررة بدار أيتام أكتوبر ‎

كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة تحرياتها لغز نشوب حرائق متكررة في عقار بأكتوبر بعدما أخمدت قوات الحماية المدنية النيران ٨ مرات علي فترات متفاوتة وتبين ان نزيل في دار ايتام بالعقار وراء إشعال تلك الحرائق.





تلقت غرفة النجدة عدة بلاغات بنشوب حريق بالعقار رقم ١٤١ الحي ٥ قسم ثان أكتوبر وانتقلت سيارات الإطفاء وتمكنت من إخماد الحريق وتكرر الأمر ٧ مرات أخرى في عدة شقق بذات العقار، وأسفرت المعاينة ان العقار مكون من طابق أرضي و ٥ طوابق متكررة.





وأشارت التحريات بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية إلى أن العقار يقطنه مالكته فقط ووالدتها ويحتوي علي دار ايتام يقيم بها ١١ طفل، وبتكثيف التحريات تبين ان أحد نزلاء دار الايتام وراء إشعال تلك الحرائق حيث تبين انه يدعي يوسف ١٣ سنة طالب بالصف الثاني الإعدادي وانه يشعل النيران باستخدام الكبريت و إشعال قطع قماش وإلقائها على قطع الأثاث ( سرير ، دولاب ، كرسي سفرة ، كنبة ).





وشرحت تحريات العميد طه فودة رئيس مباحث قطاع أكتوبر والعقيد فوزي عامر مفتش مباحث قطاع ثان أكتوبر أن الطفل يصاب بحالة نفسية تدفعه لإشعال الحرائق للشعور بالراحة والهدوء.



