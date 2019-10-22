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أخبار البلد

شاهد.. آراء المواطنين في ظاهره الأغاني الشعبية التي انتشرت مؤخرا

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 10:33 ص
صدى البلد
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ندى فكرى _ عدسة: صلاح مهدى
انتشرت في الفترة الأخيرة أغاني المهرجانات، التي من وجهة نظر الجيل القديم أنها أدت إلى انحدار الذوق العام والأخلاق، ومن وجهة نظر الشباب انها حريه استماع وليس لها أدنى علاقة بالتربية أو الأخلاق.

ولذلك رصدت عدسة "صدي البلد" آراء المواطنين حول "ما رأيك في ظاهرة الأغاني الشعبي التي انتشرت في الفتره الأخيره ؟ ، فكانت الاجابات كالتالي:

قال محمد عادل: "إنها أغاني هابطة وتقضي علي جيل كامل من الشباب ولا أعرف سر إقبالهم علي مثل هذه الحفلات ويجب القضاء عليها بأي شكل من الأشكال".

من جانبه، أكد " تامر نادر " أن هذا النوع من الأغاني ليس له فائدة ولا يوجد كلمات أو مغزى من الأغاني أنها فقط تحرض الشباب علي البلطجة و يجب علي الشباب عدم الذهاب لمثل هذه الحفلات حتي لا ننشرها ونقيم لهم سعر.

من جهته، اوضح " احمد خالد " نحن تربينا علي الزمن الجميل والطرب الاصيل مثل ام كلثوم و نجاة و غيرها و اتمني ان ترجع هذه الاغاني و حتي نقضي علي هذه الظاهره يجب علي المغنيين الاصليين ان يقيموا حفلات علي الاقل كل شهر.

وتابع " كريم محمد " المشكله ان ليس الشباب فقط من يستمع إليهم، لكن ايضا الناس المرفهة واعتقد ان هذا ذوق عام و الشباب اتربوا علي المهرجانات واتمني يتم ايقاف هذه المهزله.

و أضافت " ساره شوقي " أنا من الشباب التي استمع إليها و احبها و لم تنحدر اخلاق الشباب لان الاخلاق تتوقف فقط علي التربيه ، و ليس علي الاغاني و لكن ليس لدرجه ان اذهب إلي الحفلات.
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